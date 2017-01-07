İstanbul'da kar kalınlığı 110 cm!
İstanbul'a dün akşam saatlerinde gelen kar yağışı şehri tamamen etkisi altına aldı. Ulaşım ağlarında ciddi sıkıntılar yaşanırken vatandaşlar da trafiğe çıkmamayı tercih etti. Kar yağışının yoğun olarak yaşandığı son 24 saat içerisinde ise şehrin bazı kesimlerinde kar kalınlığı 110 santimetreye kadar yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili son durumu açıklamadı.
Yapılan açıklamada, "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" denildi.
İstanbulda kar kalınlığı 110 cmye ulaştı
KAR KALINLIKLARI
Kentte saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:
-Çatalca-Subaşı: 110 cm
-Arnavutköy: 60-65cm
-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm
-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm
-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm
-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm
-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm
-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm
-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm
-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm
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