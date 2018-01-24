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İstanbul'da kar var!

İstanbul'da kar var!.14649
  • Giriş : 24.01.2018 / 09:48:00

İstanbul'un bazı yerlerinde beklenen kar yağışı görülmeye başlandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden karla karışık yağmur uyarısı geldi. İstanbul'da son günlerde yağması beklenen kar, bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un yüksek yerlerine yağmaya başladı.

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilere göre çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği bildirildi. Şu sıralarda İstanbul Şişli'de hafif kar yağışı başladı.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için son dakika kar tahmini geldi. Prof. Şen tahminini, "İstanbul'un Boğaz çevresi, Çatalca ve Anadolu yakasında 1 saat içerisinde hafif kar yağışı başlar" mesajıyla paylaştı. Öte yandan saat 09.10 itibariyle İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif kar yağışı başladı.

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