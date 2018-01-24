İstanbul'da kar var!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden karla karışık yağmur uyarısı geldi. İstanbul'da son günlerde yağması beklenen kar, bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un yüksek yerlerine yağmaya başladı.
Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilere göre çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği bildirildi. Şu sıralarda İstanbul Şişli'de hafif kar yağışı başladı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için son dakika kar tahmini geldi. Prof. Şen tahminini, "İstanbul'un Boğaz çevresi, Çatalca ve Anadolu yakasında 1 saat içerisinde hafif kar yağışı başlar" mesajıyla paylaştı. Öte yandan saat 09.10 itibariyle İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif kar yağışı başladı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış ile ilgili açıklama yaptı.
Meteoroloji'den uyarı: Hızı 100 km'ye çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen fırtına ile ilgili açıklama yaptı.
Balık küçülüyor, fiyatı büyüyor
Türkiye'de balıkçılık giderek kötü bir hal alıyor. Balıkların boyu küçülürken fiyatı her geçen zaman