İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yapışı sabah saatlerinde başladı. Kentin batı kesimlerinde lapa kapa yağan kar vatandaşları sevindirdi. Kar, Beylikdüzü ve Hadımköy'de kendini gösteriyor.
Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehrin merkezine kadar indi.
Sarıyer, Maslak'da da kar yağışı başladı.
NTV
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