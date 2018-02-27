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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.14649
  • Giriş : 27.02.2018 / 11:16:00
  • Güncelleme : 27.02.2018 / 12:41:40

İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışının başladığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

İstanbul'da beklenen kar yapışı sabah saatlerinde başladı. Kentin batı kesimlerinde lapa kapa yağan kar vatandaşları sevindirdi. Kar, Beylikdüzü ve Hadımköy'de kendini gösteriyor.

Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehrin merkezine kadar indi.

Sarıyer, Maslak'da da kar yağışı başladı.

NTV

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