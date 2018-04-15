Facebook Twitter Rss

İstanbul'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti.18174
  • Giriş : 15.04.2018 / 20:26:00

İstanbul'da meydana gelen korkunç trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İstanbul'un Kartal ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi vefat etti.

Kaza, saat 16.45 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü Pendik istikametinde meydana geldi.

Murat Polat’ın kullandığı 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden tur otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede sürücü Murat Polat’ın da içinde bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı Gülbeyaz Polat ise sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otobüsün sürücüsü gözaltına alındı. Ölen 4 kişiden 3’nün kimlik belirleme çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

Fatih Terim ile Arda bir araya gelmedi

Premier Lig'de Manchester City şampiyon

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İnanlar İnşaat iflas istedi!

İnanlar İnşaat iflas istedi!

Sahibi yurtdışına kaçan İnanlar İnşaat'ın iflas istediği öğrenildi.

Kazara ateş alan silah bir askeri şehit etti!

Kazara ateş alan silah bir askeri şehit etti!

Nöbet tutan bir asker silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

 

İstismar skandalında yeni gelişme!

İstismar skandalında yeni gelişme!

Sakarya’daki DNA testiyle kanıtlanan istismar skandalında, zihinsel engelli G.D.’nin ailesi konuştu.

Cinayeti 10 yıl sonra itiraf etti!

Cinayeti 10 yıl sonra itiraf etti!

10 yıl sonra jandarma ekiplerine gelen ihbar, bir cinayetin aydınlanmasını sağladı.

 

Aldatmanın delili: Ölüm ilanı

Aldatmanın delili: Ölüm ilanı

Ekim ayında hayatını kaybeden Yıldırım Holding’in patronu Mehmet Yıldırım’ın eski eşi Kiraz Ulusoy,

Eski Lunapark arazisi park alanı oldu

Eski Lunapark arazisi park alanı oldu

İstanbul Vatan Caddesi üzerindeki eski Lunapark Gazinosu’nun bulunduğu arazi, plan değişikliğiyle pa


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya