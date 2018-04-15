İstanbul'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un Kartal ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi vefat etti.
Kaza, saat 16.45 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü Pendik istikametinde meydana geldi.
Murat Polat’ın kullandığı 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden tur otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede sürücü Murat Polat’ın da içinde bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı Gülbeyaz Polat ise sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otobüsün sürücüsü gözaltına alındı. Ölen 4 kişiden 3’nün kimlik belirleme çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.
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