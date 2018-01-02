İstanbul'da kaza! Trafik kilit!
İstanbullular güne kaza ile uyandı. Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışmaı sonucu devrilen minibüsün içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafik kilitlendi.
Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolu bir süre kapandı. Ticari aracın çekilmesinden sonra tek şeritten trafik verilmeye başlandı. Minibüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.
TRT
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