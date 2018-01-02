Facebook Twitter Rss

İstanbul'da kaza! Trafik kilit!

İstanbul'da kaza! Trafik kilit!.17085
  • Giriş : 02.01.2018 / 09:14:00
  • Güncelleme : 02.01.2018 / 09:21:31

İstanbul Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda bir kaza yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İstanbullular güne kaza ile uyandı. Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışmaı sonucu devrilen minibüsün içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafik kilitlendi.

Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolu bir süre kapandı. Ticari aracın çekilmesinden sonra tek şeritten trafik verilmeye başlandı. Minibüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

TRT

İsrail yine vurdu!

Van Persie, Milli Piyango'dan fazla kazandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul Üsküdar'da ahşap binada yangın!

İstanbul Üsküdar'da ahşap binada yangın!

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı bir ahşap binada yangın başladı.

Öğretmenin son sözü o oldu

Öğretmenin son sözü o oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesine işlenen öğretmen cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı.

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta tabur komutanlığını ziyaret etti.

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

FETÖ soruşturması kapsamında Elazığ'da operasyonlar düzenlendi.

 

İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Ankara'da 7 bin 340 polis görev yaptı

Ankara'da 7 bin 340 polis görev yaptı

Başkent Ankara'da dün akşam toplan 7 bin 340 polis görev yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya