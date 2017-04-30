İstanbul'da korkunç cinayet!
İstanbul'un en nezih ilçelerinden birisi olan Sarıyer'de korkunç bir olay yaşandı. Aracın önünü kesen katiller, İranlı medya patronunu da öldürdü.
İstanbul Sarıyer’de İranlı medya patronu Saeed Karimian’ın içinde bulunduğu lüks otomobil, uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tutuldu.
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, saldırıda, İranlı işadamı ve otomobilde bulunan Kuveyt asıllı İngiliz vatandaşı arkadaşı hayatını kaybetti. Polis, kara çarşaflı olduğu belirtilen saldırganların kaçtığı otomobili yakılmış halde buldu.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. İranlı medya patronu Saeed Karimian ve Kuveyt asıllı İngiliz arkadaşının içinde bulunduğu otomobil seyir halinde ilerlerken, bir başka araç tarafından önü kesildi.
Araçtan inen kara çarşaflı ve uzun namlulu silahlı saldırganlar, otomobili yaylım ateşine tuttu. Saldırıda, Saeed Karimian yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan arkadaşı ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ancak o da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
POLİS İNCELEME YAPTI
Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şerit çekerek araç üzerinde incelemelerde bulundu. Polis, olayın aydınlatılması için çevrede bulunan güvenlik kamerasına ait kayıtları incelemeye aldı.
Öte yandan, aynı caddeden geçen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, olay yerinde durarak yetkililerden bilgi aldı. Genç, aldığı ilk bilgilere göre olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını belirtti.
ŞÜPHELİ ARAÇ YANMIŞ HALDE BULUNDU
Şüpheli aracın peşine düşen ekipler, zanlılara ait olduğu öne sürülen aracı, Kemerburgaz yolu üzerinde ateşe verilmiş bir halde buldu. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Haberi alan yakınları ise kısa sürede olay yerine geldi. Gördükleri manzara karşısında şoke olan üç kadın göz yaşlarına hakim olamadı.
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