İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul Haliç'te bağlı bulunan 3 deniz taksisinde çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri alevlere denizden ve karadan müdahale etti.
2008 yılında hizmeye giren deniz taksiler özellikle İstanbul trafiğinin yoğun olduğu saatlerde kullanılıyor.
Taksiler Avrupa-Anadolu Yakası arasında çalışıyor.
NTV
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