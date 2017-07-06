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İstanbul'da lüks rezidansa baskın

İstanbul'da lüks rezidansa baskın.13836
  • Giriş : 06.07.2017 / 08:31:00
  • Güncelleme : 06.07.2017 / 08:32:10

İstanbul Pendik'te lüks bir rezidansa uyuşturucu operasyonu yapıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Pendikte birçok yere baskın yapan polisler operasyon kapsamında Süreyyapaşa Caddesi üzerindeki rezidansa da özel tim yardımıyla girdi.

Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 04.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Pendik, Yeni Mahalle Mahallesi, Süreyyapaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansa özel tim yardımıyla girildi. 7. katta bulunan bir dairede aramalar yaptı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

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