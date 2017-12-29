Facebook Twitter Rss

İstanbul'da lüks sitede 2 kadın vuruldu!

İstanbul'da lüks sitede 2 kadın vuruldu!.9339
  • Giriş : 29.12.2017 / 10:46:00

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan lüks sitede 2 kadın vuruldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

İstanbul Beylikdüzü'nde şoke eden bir olay yaşandı. Lüks sitede 2 kadın vuruldu. Kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Saldırganı yakalamak için polis ekipleri harekete geçti.

TÜRKİYE

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!

Yeni sezon çocuk spor ayakkabı modelleri piyasaya çıktı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ vefat etti

Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ vefat etti

Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ'ın yaşama veda ettiği öğrenildi.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam!

Köprü ve otoyol ücretlerine zam!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

 

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de meydana gelen saldırı hakkında açıklama yayınladı.

Darbeci komutanlara müebbet!

Darbeci komutanlara müebbet!

FETÖ davasında yargılanan komutanların cezası belli oldu.

 

Spiker Nazlı Çelik, HDP'li vekile dava açtı!

Spiker Nazlı Çelik, HDP'li vekile dava açtı!

Ünlü haber spikeri Nazlı Çelik, HDP'li vekil Abdullah Zeydan'a dava açtı.

Bahçelievler soruşturmasında 11 tutuklama

Bahçelievler soruşturmasında 11 tutuklama

İstanbul Bahçelievler'de patlayıcı yüklü minibüs soruşturmasında 11 kişi tutuklandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya