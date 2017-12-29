İstanbul'da lüks sitede 2 kadın vuruldu!
İstanbul Beylikdüzü'nde şoke eden bir olay yaşandı. Lüks sitede 2 kadın vuruldu. Kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Saldırganı yakalamak için polis ekipleri harekete geçti.
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