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İstanbul'da metro istasyonları kapalı

İstanbul'da metro istasyonları kapalı.36384
  • Giriş : 01.05.2017 / 08:03:00

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar ve metro istasyonları kapatıldı.

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yollar ve metro istasyonları kapatıldı. Taksim ve çevresine çıkan yollar güvenlik önlemi neticesinde 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

Diğer taraftan Bakırköy İncirli Caddesi, Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arası çalışan Tünel seferleri, Taksim-Kabataş arası çalışan füniküler seferleri, Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde bulunan Taksim, Şişhane, Osmanbey metro istasyonları da kapatılan güzergahlar arasında yer aldı

1 Mayıs için yollar kapatıldı1 Mayıs için yollar kapatıldı1 Mayıs için yollar kapatıldı1 Mayıs için yollar kapatıldı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Taksim'e çıkan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılmaya başlandı. Ayrıca Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arası çalışan Tünel seferleri, Taksim-Kabataş arası çalışan füniküler seferleri, Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde bulunan Taksim, Şişhane, Osmanbey metro istasyonları da saat 05.00'ten itibaren kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'nın kutlamalara yasaklanmasıyla birlikte günler öncesinden meydana getirilen bariyerler sabaha karşı belirlenen noktalara konuldu. TOMA'lar ve polis ekipleri ise meydandaki çeşitli noktalara konuşlandırıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim'e çıkan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılmaya başlandı. Araçlar ise daha önceden belirlenen diğer güzergahlara yönlendirildi.

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