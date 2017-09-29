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İstanbul'da metrobüs istasyonu kapatılıyor

İstanbul'da metrobüs istasyonu kapatılıyor.25248
  • Giriş : 29.09.2017 / 17:09:00

İstanbul'da İncirli Metrobüs İstasyonu bu gece kapatılacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. İstanbul'da İncirli Metrobüs İstasyonu bu gece 00.00'dan yarın sabah 10.00'a kadar bakım nedeniyle kapatılacak.

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