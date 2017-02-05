İstanbul'da metrobüs kazası!
İstanbul sabaha kaza ile uyandı. Topkapı istikametine doğru yol alan özel bir firmaya ait servis aracı, Küçükçekmce metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, trafik çift şeritli kapatıldı.
DİĞER HABERLER
Teröristlerin sözde valisi öldürüldü
El Bab'ta düzenlenen hava operasyonunda DEAŞ'ın sözde valisi öldürüldü.
Fırat Kalkanı'nda flaş gelişme!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.
Reina katliamcısının oğlu kaçırılmış
39 kişiyi acımasızca katleden Reina saldırganı ile ilgili gelişme kaydedildi.
Yasaklı yolcular ABD'ye alınmaya başlandı
Trump'ın kararı sonrası ülkeye girişleri yasaklanan yolcular alınmaya başladı.