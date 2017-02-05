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İstanbul'da metrobüs kazası!

İstanbul'da metrobüs kazası!.18728
  • Giriş : 05.02.2017 / 10:22:00
  • Güncelleme : 05.02.2017 / 10:20:41

İstanbul Küçükçekmece'de servis aracı ile metrobüs çarpıştı.

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İstanbul sabaha kaza ile uyandı. Topkapı istikametine doğru yol alan özel bir firmaya ait servis aracı, Küçükçekmce metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, trafik çift şeritli kapatıldı.

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