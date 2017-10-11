İstanbul'da metrobüs yolunda kaza!
İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında kaza meydana geldi. Bir metrobüsün yayaya çarptığı kazada ekipler hemen yaralı vatandaşa müdahale etti.
TRT
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