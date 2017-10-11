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İstanbul'da metrobüs yolunda kaza!

İstanbul'da metrobüs yolunda kaza!.15986
  • Giriş : 11.10.2017 / 09:21:00

İstanbul Cevizlibağ metrobüs yolunda kaza meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında kaza meydana geldi. Bir metrobüsün yayaya çarptığı kazada ekipler hemen yaralı vatandaşa müdahale etti.

TRT

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