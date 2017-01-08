İstanbul'da metrolar sabaha kadar çalışacak
İstanbul'da devam eden kar nedeniyle metro ve metrobüs seferlerinin bugün de sabaha kadar çalışacağı açıklandı.
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İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı hava trafiğini de olumsuz etkiledi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.