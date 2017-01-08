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İstanbul'da metrolar sabaha kadar çalışacak

İstanbul'da metrolar sabaha kadar çalışacak.19159
  • Giriş : 08.01.2017 / 17:45:00

İstanbul'da devam eden kar nedeniyle metro ve metrobüs seferleri bugün de sabaha kadar çalışacak.

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İstanbul'da devam eden kar nedeniyle metro ve metrobüs seferlerinin bugün de sabaha kadar çalışacağı açıklandı.

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