İstanbul'da öğleden sonra okullar tatil mi? Öğleden sonra okul var mı?
İstanbul'un bir çok bölgesinde kar yağışı başladı. Meteoroloji günlerdir İstanbulluları kar yağışına karşı uyarıyordu. Öğrenciler, bu uyarılara istinaden okulların Cuma günü tatil edilmesini beklese de tatil edilmedi. Eğitime Ankara'da kar tatili verilse de İstanbul için bu karar alınmadı.
Bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışından sonra okulların tatil edilebileceği belirtiliyor. Ancak bugün için de Valilik'ten yapılan bir açıklama henüz yok. İlerleyen saatlerde yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
Ankara Valisi Ercan Topaca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da okulların tatil olacağını duyurdu. Vali Topaca yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: "Sevgili öğrenciler,yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi dolayısıyla, Ankara genelinde,30 Aralık günü okullar tatil edilmiştir. İyi geceler."
UŞAK Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları ve en son meteorolojik verileri değerlendiren Uşak Valiliği il geneli ve ilçelerdeki tüm okulları bir gün tatil ilan etti. Uşak Valiliği'nce yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için okulların 1 gün arayla tatil edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel rehabilitasyon merkezleri, öğrenci etüt merkezleri ve özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 30 Aralık Cuma günü 1 (Bir) gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Soğuk hava ve buzlanmaya karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
Afyon’un Çay İlçesi’nde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi. Çay’da devam eden kar yağışının ardından olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle merkez ve bağlı belde ve köylerde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar dikkate alınarak, kaymakamlık tarafından ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın da tatil edilmesi kararlaştırıldı.
Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İznik, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Yenişehir ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. tatil kararlarının ilgili kaymakamlıklarca alındığı belirtildi. Ayrıca Balıkesir'in kent merkezi ile 9 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Balıkesir Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Susurluk ilçelerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü, bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında aynı tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
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