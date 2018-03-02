İstanbul'da öğrenci servisi kaza yaptı!
İstanbul Arnavutköy Hadımköy'de öğrenci servisi, bir otomobille çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
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