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İstanbul'da öğretmenlere operasyon!

İstanbul'da öğretmenlere operasyon!.14171
  • Giriş : 04.10.2017 / 10:09:00

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı olduğu ve örgütün haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 49 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock  kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden  uzaklaştırılan ve haklarında gözaltı kararı alınan 49 öğretmenden 20'si  yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma  Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla Milli  Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmen hakkında  gözaltı kararı alındı.

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Güvenlik Şube  Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 23 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda  20 öğretmen yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

TRT

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