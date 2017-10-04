İstanbul'da öğretmenlere operasyon!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı olduğu ve örgütün haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 49 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan ve haklarında gözaltı kararı alınan 49 öğretmenden 20'si yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.
Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 23 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 20 öğretmen yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
TRT
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