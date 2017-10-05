İstanbul'da okul servisi kaza yaptı!
İstanbul Ümraniye'de öğrencileri taşıyan okul servisi hakimiyetini kaybederek 2 metreden park halindeki bir aracın üzerine uçtu. Kazada 3 öğrenci, araç sürücüsü ve hostes yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bir görgü tanığı, ''Rampadan inerken freni boşalmış. Kaldırıma sürterek kontrolden çıktı. Sonra bir aracın üzerine düştü. Yaralıları tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
TRT
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