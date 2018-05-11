İstanbul'da okulda panik! Tahliye başladı
İstanbul Esenler'de panik. Bir ilköğretim okulu için yapılan bomba ihbarı nedeniyle öğrenciler tahliye edildi.
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