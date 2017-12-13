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İstanbul'da operasyon: 22 gözaltı

İstanbul'da operasyon: 22 gözaltı.13836
  • Giriş : 13.12.2017 / 11:22:00

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı polis ekipleri harekete geçti.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, kentte yuvalanan terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlediği operasyonlarda eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıları yakalamak için harekete geçti.

Esenyurt, Başakşehir, Bayrampaşa ve Fatih'te 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

TRT

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