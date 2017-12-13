İstanbul'da operasyon: 22 gözaltı
İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, kentte yuvalanan terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlediği operasyonlarda eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıları yakalamak için harekete geçti.
Esenyurt, Başakşehir, Bayrampaşa ve Fatih'te 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 22 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Şüpheli minibüste 60 kilo patlayıcı bulundu!
Polisin yakalamak için alarma geçtiği minibüsten 60 kilo patlayıcı çıktı.
Trabzon'da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı
Trabzon'da polis ekipleri, fuhuşa karşı operasyon düzenledi.
Basın ekspres yolunda zincirleme trafik kazası
Basın ekspres yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme bir kaza yaşandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki!
ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanına Ankara'dan yanıt geldi.
Antalya'da 65 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
FETÖ soruşturması kapsamında Antalya'da operasyonlar düzenlendi.