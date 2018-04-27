İstanbul'da operasyon düzenlendi: 8 gözaltı
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin MLKP'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital veri ile örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Terör örgütü DEAŞ'ın yöneticisi yakalandı
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Yol kavgasında kan döküldü!
Bursa'da çıkan yol verme tartışmasında 20 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü.
Bedelli için AK Parti MKYK’da oylama
Türkiye'de birçok vatandaş tarafından beklenen bedelli askerlik ile ilgili önemli bir gelişme yaşand
Dikkat! İstanbul'da rekor bekleniyor!
Yurt genelinde hava sıcaklığı artması beklenirken İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 27 derece olacak.