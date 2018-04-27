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İstanbul'da operasyon düzenlendi: 8 gözaltı

İstanbul'da operasyon düzenlendi: 8 gözaltı.14171
  • Giriş : 27.04.2018 / 09:09:00
  • Güncelleme : 27.04.2018 / 11:31:00

İstanbul'da terörle mücadele ekipleri bu gece yarısı harekete geçti.

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Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin MLKP'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital veri ile örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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