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İstanbul'da operasyon başladı

İstanbul'da operasyon başladı.14171
  • Giriş : 18.02.2017 / 10:02:00
  • Güncelleme : 18.02.2017 / 09:59:55

İstanbul'un 10 ilçesinde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul'un 10 ilçesinde operasyon başlattı. Düzenlenen baskınlarda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 50 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Çok sayıda zanlının gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde aramaların sürdüğü bildirildi.

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