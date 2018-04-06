İstanbul'da orman yangını!
İstanbul Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.
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