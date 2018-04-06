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İstanbul'da orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!.10551
  • Giriş : 06.04.2018 / 15:05:00

İstanbul Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktığı öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

İstanbul Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.

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