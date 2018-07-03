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İstanbul'da orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!.7636
  • Giriş : 03.07.2018 / 08:11:00

İstanbul Kartal'daki Aydos Ormanı'nda büyük bir yangın çıktı.

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Büyüyen Beşik

İstanbul Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 2 saat süren yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, alevler kontrol altına alındı.

Aydos Ormanı'nda sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen Orman İşletme Müdürlüklerinden 60, çevre belediyelerden 50 kişilik itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğüne ait bir itfaiye helikopteri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevleri yaklaşık 2 saatte kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasına başladı. Bölgede 5 yaşındaki sahil ağaçlarından oluşan 2 hektar ormanlık alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HÜRRİYET

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