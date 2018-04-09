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İstanbul'da otele ateş açıldı

İstanbul'da otele ateş açıldı.24834
  • Giriş : 09.04.2018 / 11:42:00
  • Güncelleme : 09.04.2018 / 12:33:34

İstanbul Taksim'de sabah saatlerinde bir otele ateş açıldığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

Bir ay önce Taksim Kazancı Yokuşu'nda çıkan çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı otele ateş açıldı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda saldırganın silahını olay yerine bırakarak kaçtığı tespit edildi.

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