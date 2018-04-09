İstanbul'da otele ateş açıldı
Bir ay önce Taksim Kazancı Yokuşu'nda çıkan çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı otele ateş açıldı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda saldırganın silahını olay yerine bırakarak kaçtığı tespit edildi.
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