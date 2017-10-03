İstanbul'da otobüs devrildi: Yaralılar var
İstanbul Bahçeşehir'de otobüs devrildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı, ekiplerin olay yerine sevkedildiği öğrenildi. Belediye otobüs şoförünün ilk ifadesine göre, ön lastiğinin patlası sonucu devrildiğini belirtti.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolunda Bahçeşehir-Esenkent seferini yapan iki katlı özel halk otobüsü, Ispartakule gişelerinden geçerken henüz belirlenemeyen bir nedenle beton bloklara çarparak yan yattı. Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki 15 kişi yaralandı.
Yaralılar otobüsden çıkarılarak ambulanslara alındı. Ambulanslar yetersiz kalınca bazı yaralılar yerlerde beklemek zorunda kaldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakınlarının kaza yaptığı haberini alan çok sayıda anne ve baba olay yerine akın etti.
Bir anne ve baba yerde yatan oğlunun elini tutarak teselli etti. Yaralıların hastaneye kaldırılmasından sonra otobüsü kaldırma çalışmaları başladı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Saat 11.15’te meydana gelen ve Bahçeşehir- Bakırköy hattında çalışan iki katlı belediye otobüsü şoförünün ilk ifadesine göre, ön lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kaza sırasında araçta bulunan yolcular ise, şoförün gişeyi ortalayamadığını ve aracın devrildiğini söyledi.
TRT
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