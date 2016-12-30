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Maltepe'de patlama!

Maltepe'de patlama!.18715
  • Giriş : 30.12.2016 / 22:20:00
  • Güncelleme : 31.12.2016 / 01:44:42

İstanbul Maltepe'de bulunan bir restoranın yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

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İstanbul Maltepe'de bir restoranın yakınında patlama gerçekleşti. Bölgede telaşa neden olan patlamada herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı öğrendildi.

Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında şiddetli patlama meydan geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerine bomba imha ekipleri istedi. Ölen ve yaralanan olmadığı patlamanın kaynağı araştırılırken ses bombası kaynaklı olabileceği belirtildi.

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