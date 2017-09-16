Facebook Twitter Rss

İstanbul'da Pazartesi alarmı!

İstanbul'da Pazartesi alarmı!.22158
  • Giriş : 16.09.2017 / 13:39:00

İstanbul'da 18 Eylül Pazartesi günü uygulanacak bedava ulaşım için hazırlıklar başladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İstanbul'da 18 Eylül Pazartesi günü saat 06.00-14.00 saatleri arasında ulaşım ücretsiz olacak. Konuya ilişkin çalışmalar devam ederken şantiye ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak.

Devamı zaruri çalışmalar gece vardiyasında (22.00-05.00) yapılacak. Kazalar için yollarda 83 çekici hazır bulundurulacak. Trafiğe çıkacak 14 bin okul servisi, Pazartesi günü İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanacak. Toplu ulaşımda ek 398 araç ile 4433 adet sefer artışı planlandı. Metrobüs, otobüs seferlerinde 507 bin yolcu taşınması, 338 bin aracın trafiğe çıkmaması hedefleniyor.Metro ve tramvay hatlarında 824 sefer artışı yapılacak. Metro, tramvay ek seferleri sayesinde 232 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 155 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak. Arabalı vapurlar okulların açıldığı ilk 2 gün servis araçlarının öncelikli faydalanması sağlanacak.

POLİS, JANDARMA VE ZABITA GÖREV BAŞINDA…


Trafik akışında sorun yaşanmaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü 36 motosikletli, 71 ekip otosu ve 63 yaya personel ile toplam 241 polis görev yapacak. İlçe Emniyet Müdürlükleri de bölgelerindeki okul çevresinde trafik ve asayiş açısından tedbir alacak. İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi’nde (Emniyet, Trafik, Asayiş) görev yapacak. İstanbul genelindeki okullar çevresinde ara sokaklarda 215 Zabıta Memuru trafiğin sağlıklı işlemesine yardımcı olacak.

İstanbul’da okulların açılacağı gün alınacak tedbirler için, Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıya, İBB’ye bağlı birimlerin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası temsilcileri katıldı. Pazartesi günü ilgili birimlerin yetkilileri AKOM’da kriz masasında nöbette olacak.

HÜRRİYET

Fransa'dan Kuzey Kore'ye kınama mesajı!

Neşe Karaböcek: Gülden'i affedemiyorum

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi.

Rus Savaş gemisi Çanakkale'de!

Rus Savaş gemisi Çanakkale'de!

156 borda numaralı Rus Savaş gemisi Çanakkale'den geçti.

 

İstanbul'da 15 adrese operasyon!

İstanbul'da 15 adrese operasyon!

İstanbul'da 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düğün dönüşü facia: 5 kişi öldü

Düğün dönüşü facia: 5 kişi öldü

Ankara'da düğünden dönen aileyi taşıyan otomobil, TIR'a çarptı.

 

Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama mesajı

Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Ankara'da korkutan patlama!

Ankara'da korkutan patlama!

Şok olay. Ankara'da meydana gelen patlama paniğe neden oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya