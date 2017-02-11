İstanbul'da PKK'ya dev operasyon
İstanbul'un Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dev bir operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele ekipleri tarafından PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda gelişmeler yaşanıyor.
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