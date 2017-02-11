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İstanbul'da PKK'ya dev operasyon

İstanbul'da PKK'ya dev operasyon.14171
  • Giriş : 11.02.2017 / 11:29:00
  • Güncelleme : 11.02.2017 / 12:34:37

İstanbul'da PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon başlatıldı.

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İstanbul'un Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dev bir operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele ekipleri tarafından PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda gelişmeler yaşanıyor.

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