İstanbul'da polis harekete geçti!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 97 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların devam ettiği ve diğer 37 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Adana'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı!
Adana'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine operasyon düzenlendi.
Doktora bıçaklı saldırı!
Iğdır'da bir doktor tartıştığı hasta tarafından kalbinden ve karnından bıçaklandı.
Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Can Dündar'ın Almanya'da olduğu biliyor. Dündar için bugün itibariyle kırmızı bülten çıkarıldı.
Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Naim Süleymanoğlu ile ilgili konuştu.