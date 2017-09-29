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İstanbul'da polis harekete geçti!

İstanbul'da polis harekete geçti!.18868
  • Giriş : 29.09.2017 / 10:26:00

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 97 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların devam ettiği ve diğer 37  zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

TRT

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