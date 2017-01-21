İstanbul'da polise ateş açıldı!
Saat 09.45 sularında İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açan bir kişiye polisler de karşılık verince çatışma çıktı. Terörist olay yerinde silahını ve el bombasını bırakarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Polis eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için operasyon başlattırken olay yerindeki çanta ve el bombası için bomba uzmanı ekipler çağrıldı.
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