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İstanbul'da polise silahlı saldırı!

İstanbul'da polise silahlı saldırı!.9339
  • Giriş : 04.02.2017 / 08:30:00
  • Güncelleme : 04.02.2017 / 08:30:39

Hainler devrede. İstanbul Esenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenlendi.

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Polise yapılan hain saldırılar devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta uygulama yapan polis ekiplerine araziden ateş açıldı. Saldırgan yakalanırken üzerinden 3 silah çıktı. Yaralanan şüphelini hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

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