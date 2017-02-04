İstanbul'da polise silahlı saldırı!
Polise yapılan hain saldırılar devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta uygulama yapan polis ekiplerine araziden ateş açıldı. Saldırgan yakalanırken üzerinden 3 silah çıktı. Yaralanan şüphelini hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.
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