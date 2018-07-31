Facebook Twitter Rss

İstanbul'da polise silahlı saldırı!

İstanbul'da polise silahlı saldırı!.31368
  • Giriş : 31.07.2018 / 14:41:00
  • Güncelleme : 31.07.2018 / 15:33:43

İstanbul Esenyurt'ta sivil polis ekibi silahlı saldırıya uğradı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İstanbul Esenyurt'ta hareketlik dakikalar yaşandı. Sivil polis ekibine dur ihtarına uymayan şüpheliler tarafından ateş açıldı. Polis, kaçan saldırganların peşine düştü.

Çok sayıda mermi polis aracına isabet ederken polisler olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve araç üzerinde inceleme başlattı.

TRT

ABD'li yetkililer, Taliban ile görüşme yaptı

Kılıçdaroğlu, hastanedeki vekili ziyaret etti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Osmaniye'de 4,3 büyüklüğünde deprem!

Osmaniye'de 4,3 büyüklüğünde deprem!

Osmaniye'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MEB, 20 bin öğretmen için tarih verdi

MEB, 20 bin öğretmen için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen için tarih verdi.

 

Leyla'nın babası yaralandı!

Leyla'nın babası yaralandı!

Ağrı'da kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın babası kaza geçirdi.

Diyanet, TV kanalı kurdu

Diyanet, TV kanalı kurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Diyanet Vakfı, TV kanalı kurdu.

 

Melih Gökçek'in adı Ankara'dan siliniyor

Melih Gökçek'in adı Ankara'dan siliniyor

Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in adı Ankara'dan siliniyor.

TSK: 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a operasyon düzenledi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya