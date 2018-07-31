İstanbul'da polise silahlı saldırı!
İstanbul Esenyurt'ta hareketlik dakikalar yaşandı. Sivil polis ekibine dur ihtarına uymayan şüpheliler tarafından ateş açıldı. Polis, kaçan saldırganların peşine düştü.
Çok sayıda mermi polis aracına isabet ederken polisler olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve araç üzerinde inceleme başlattı.
TRT
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