İstanbul'da restorasyon yapılan binada yangın
İstanbul Sirkeci'de restorasyon yapılan binada yangın çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Tadilat nedeniyle kurulan iskelede bulunan işçilerin kovayla su attıkları görüldü.
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