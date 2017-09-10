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İstanbul'da rüşvet çarkı deşifre oldu!

İstanbul'da rüşvet çarkı deşifre oldu!.12412
  • Giriş : 10.09.2017 / 10:54:00

Esenyurt Tapu Dairesi'nde, rüşvet almadan iş yapmayan ve şebeke halinde çalıştıkları belirlenen 47 şüpheli gözaltına alındı.

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Sepet Beşik

İstanbul Esenyurt'teki rüşvet çarkı deşifre oldu, 47 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt Tapu Dairesi'nde, kurdukları rüşvet çarkıyla rüşvetsiz iş yapmayan ve günlük rüşvet gelirleri 25 bin lirayı bulan 3'ü müdür yardımcısı 11'i memur 47 kişi gözaltına alındı. Şebeke halinde çalıştıkları belirlenen 47 şüpheliden 33'ünün emlakçı ve muameleci olduğu öğrenilirken, baskın öncesi teknik takibe alınan şebeke üyelerinin, yaptıkları telefon konuşmalarında ise rüşveti 'şarj aleti' olarak kodlayıp, 'şarj aletimi getirmeyi unutma' diyerek rüşvet istedikleri tespit edildi.

33 EMLAKÇI VE MUAMELECİ

İstanbul Mali Polisi, Esenyurt Tapu Dairesi'nde görevli bazı memur ve müdür yardımcılarının, bir şebekeden rüşvet alarak iş yaptıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takiplerle desteklenen soruşturmada rüşvet veren, rüşvet alan ve aracılık eden 62 şüpheli belirlendi. Oluşturulan rüşvet çarkında, rüşvet alan şüphelilerin 3'ünün müdür yardımcısı, 11'inin ise memur olduğunu belirleyen mali polis dedektifleri, emlakçı ve muameleci olduğu öğrenilen 33 ismi de rüşvete aracılık eden ve rüşvet veren isimler olarak tespit etti. Tespitlerin ardından dün sabah saatlerinde harekete geçen Mali Şube ekipleri, kimlikleri tespit edilen ve savcılıkça gözaltı kararı verilen 47 şüpheliyi adreslerine yaptığı baskınlarla gözaltına alıp Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

3 AŞAMALI RÜŞVET ÇARKI

Yapılan soruşturmada şebeke halinde faaliyet gösteren 47 şahıs arasında bulunan emlakçı ve muamelecilerin tapu dairesinde işi olan vatandaşların işlemlerini hızlandırdıkları ve buna karşılıkta ilk rüşveti aldıkları belirlendi. Rüşvetsiz işlem yapmayan ve rüşvet vermeyen vatandaşların işlemlerini zorlaştıran memurlarında, ilk rüşveti alan muameleci ve emlakçılar üzerinden ikinci rüşveti alarak işlemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Günlük rüşvet geliri 25 bin lira olarak tespit edilen şebekenin üyesi tapu memurların yapamadıkları usulsüz işlerde ise gözaltına alınan müdür yardımcılarının devreye girdiği ve üçüncü bir rüşvet karşılığı usulsüz işlemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

GÖREVLİ PERSONELİN ÜÇTE İKİSİ

Rüşvet çetesinin, kalabalık ortamlarda yaptığı rüşvet alışverişini şifreli kelimeler kullanarak gerçekleştirdiğini de tespit eden mali polis ekipleri, rüşvetin şifresini ise "şarj aleti" olarak tespit etti. Daire çalışanlarının muameleci ve emlakçılarla yaptıkları yüzyüze ve telefon görüşmelerinde, "Şarj aletimi getirdin mi", "şarj aletimi getirmeyi unutma" gibi şifreli cümleler kurarak rüşvet trafiğini gerçekleştirdikleri tespit edilen soruşturmada operasyonun hafta sonu yapılmasının sebebinin ise daire de işi olan vatandaşların mağdur olmaması olarak öğrenildi. operasyon sonrası personeli üçte iki oranında azalan Esenyurt Tapu Dairesi'ne ise İl Tapu Müdürlüğü tarafından hafta içi destek ekip gönderileceği öğrenildi. 

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