İstanbul'da sabah saatlerinde trafik keşmekeş!
İşine geç kalan vatandaşlar, çareyi ters yöne girerek devam etmeye çalışmakta buldu ancak bu da çözüm olmadı.
Bağcılar yolu İkitelli sonrası meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi. İlerleyemeyen araçlar şeridin tersi yönde gitmeye çalıştı.
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