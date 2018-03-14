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İstanbul'da sabah saatlerinde trafik keşmekeş!

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik keşmekeş!.17085
  • Giriş : 14.03.2018 / 08:38:00

İstanbul'un en önemli ana arterlerinden birisi olan Basın Ekspres yolu kazadan sonra kilitlendi.

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Beşik Modelleri

İşine geç kalan vatandaşlar, çareyi ters yöne girerek devam etmeye çalışmakta buldu ancak bu da çözüm olmadı.

Bağcılar yolu İkitelli sonrası meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi. İlerleyemeyen araçlar şeridin tersi yönde gitmeye çalıştı.

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