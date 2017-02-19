İstanbul'da sabaha karşı dev soygun
İstanbul Başakşehir'de hırsızlar kendilerine bir kuyumcu dükkanını hedef seçti. Girdikleri dükkandan 2 kilogram altın çalan hırsızlar, her yerde aranıyor.
Olay, saat 04.00 sıralarında, Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Araçla gelen yüzleri maskeli 4 kişi, kuyumcu dükkanının kapısını kırdı. Ardından içeri giren soyguncular vitrinde bulunan yaklaşık 2 kilo altını alıp kaçtı.
KAÇARKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE RASTLADILAR
Kaçarken, iş merkezinin güvenlik görevlisine rastlayan soyguncular, görevliyi silahla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlisi, soyguncular gittikten sonra durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kuyumcu dükkanında ve çevresinde inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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