İstanbul'da şafak baskını!
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerindeki 7 adrese İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri tarafından baskın yapıldı.
Sabaha karşı yapılan operasyona çok sayıda polis ve Özel Harekat ekipleri katılırken birçok kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyona Özel Harekat ekipleri ve çok sayıda polis destek verdi. Silahtar Ağa Mahallesi Osmanlı Sokak’ta bir gecekonduya giren ekipler burada arama yaparak bir kişiyi gözaltına aldı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda birçok kişinin gözaltına alındığı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.
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