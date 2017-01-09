İstanbul'da Salı günü okullar tatil mi?
Yurt genelinde görülen soğuk hava ve kar yağışı, saatlerin geri alınmaması nedeniyle gece yarısı uyanan öğrencilere zor anlar yaşatıyor.
Kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde okullar tatil edildi. İstanbul'da yarın da eğitime ara verilip verilmeyeceği ise merak konusu oldu.
Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber Sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.
Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan termometre saat 04.47'de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.
Yurtta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir çok ilde eğitim öğretim yapılmayacak. Kar yağışının artarak devam ettiği illerde öğrenciler okulların salı günü de tatil olup olmayacağını merak ediyor. Valiliklerden ilerleyen saatlerde açıklama gelmesi bekleniyor.
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