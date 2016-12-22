İstanbul'da Şeb-i Yelda'ya direniş şiirleri
Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Somali, Bosna Hersek ve Türkiye'den önde gelen 10 şair, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Şeb-i Yelda Şiir - Direniş" gecesinde, şiirlerini İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının son bulması, ülkemizde de 15 Temmuz direniş ruhunun canlı tutulması için okudular. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen geceye; Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ferhat Aksakal, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Esenler Askerlik Şube Başkanı Albay Osman Nadir İmamoğlu ve çok sayıda şiirsever katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede 15 Temmuz direniş gecesini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
EN UZUN GECEMİZ 15 TEMMUZ'DU
Programda ilk konuşmayı yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bizim için bu sene en uzun gece 21 Aralık değil 15 Temmuz gecesi oldu. Bizim kardeşlerimiz o gece şehit oldular, gazi oldular. Biz de onların acısını tuttuk. Bu direniş erlerimizi anmak adına en uzun gecede şiirlerimizi direniş için seslendirdik. Bu sene Şeb-i Yelda daha farklı çünkü bu sene bu toprakların ruhu, tadı, sevdası daha farklı" diye konuştu.
SÖZÜN ÖZÜ ŞAİRLERİNDİR
Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin de yaptığı selamlama konuşmasında, "Sözü, özüyle en güzel şairler söylerler. Bizleri şairlerle ve şiirlerle buluşturdukları için Esenler Belediye Başkanı Göksu'ya ve ekibine çok teşekkürler" dedi.
ŞİİRLER "DİRENİŞ" İÇİN
Konuşmaların ardından Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Somali, Bosna Hersek ve Türkiye'den önde gelen 10 şair, direniş ruhunu yansıtan şiirleriyle İslam coğrafyasında yaşanan zulmü anlattılar. Programda 6 farklı ülkenin önde gelen 10 şairi; Dzmal Latıc (Bosna Hersek), Abdullah Hasan Botan (Somali), Muhetear Bogela (Doğu Türkistan), Zeyd El Kureysi (Irak), Muhammed Hac Bekri (Suriye), Abdülbaki Kömür, Cahit Koytak, Ferman Karaçam, Nurullah Genç ve Şeref Akbaba, direniş temalı şiirlerini okudu. Geceye katılan şairler, şiirleriyle ilgili düşüncelerini ve İslam coğrafyasında yaşanan zulümler ile 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşananları değerlendirdiler. Tüm şairler teröre lanet okuyup, dünyaya birlik mesajları verdiler. Protokol üyeleri, programın sonunda tüm şairlere "Eskimeyen İstanbul" adlı, içinde İstanbul'un 100 yıllık fotoğraflarının yer aldığı bir fotoğraf albümü hediye etti.
Şeb-i Yelda'da ayrıca 15 Temmuz direnişini anlatan fotoğrafların yer aldığı "Direniş Sözleri" sergisi de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.
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