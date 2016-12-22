İstanbul'da Şeb-i Yelda'ya direniş şiirleri

Giriş : 22.12.2016 / 12:18:00

Şeb-i Yelda yani yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta, 6 ülkeden 10 şair, şiirlerini İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının son bulması, ülkemizde de 15 Temmuz direniş ruhunun canlı tutulması için seslendirdiler.