Şehir Hatları seferleri iptal!
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan olumsuz hava koşulları, bütük ulaşım yollarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akşamdan bu yana yüzlerce uçak ve deniz otobüsü seferi iptal edildi, vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı.
Yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı son olara Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal edildi.
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