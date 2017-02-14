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İstanbul'da seks oyuncaklı tecavüz

İstanbul'da seks oyuncaklı tecavüz.16049
  • Giriş : 14.02.2017 / 10:04:00
  • Güncelleme : 14.02.2017 / 10:01:37

İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir tecavüz olayı meydana geldi.

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Korkunç olay iş arayan 25 yaşındaki M.T isimli genç kadının başına geldi. Telefonla görüştüğü D.K ile görüşmek üzere İstanbul Esenyurt'ta bulunan evine giden M.T. iddiaya göre eve girer girmez D.K tarafından saldrıya uğradı.

Bağırmaması için toplu kemeri ağzına takıp silah zoruyla tecavüz etti. M.T., evden çıkar çıkmaz Esenyurt Araştırma Büro Amirliği’ne giderek, yaşadıklarını anlattı. Ekipler eve gitti ancak kapı açılmadı. Savcılıktan arama kararı alınarak çilingirle eve girildi. Kapı arkadan kilitliydi. D.K. kapı açılınca, ‘Uyuyordum’ dedi.

DAHA ÖNCE DE CİNSEL İSTİSMAR

Polis evde arama yaptı. M.T.’nin tecavüz sırasında D.K.’nın ağzına taktığını söylediği toplu kemer ve spermli peçeteler bulundu. D.K. gözaltına alındı. İncelemede D.K.’nin 2012’de de cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı belirlendi. M.T.’nin vücudunda darpla oluşan morluklar tespit edildi. İfadesinde, suçlamaları kabul etmeyen D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HÜRRİYET

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