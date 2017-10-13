İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü!
İstanbul Pendik'te okulun önünde panik dolu anlar yaşandı. Av tüfeğiyle meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Anadolu Lisesinin yakınlarında kimliği belirsiz şahıs, 3 lise öğrencisini av tüfeğiyle yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Öğrencilerden bir tanesi olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan olayın ardından bileklerini keseserek intihar girişiminde bulundu. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Pendik saldırısının "kız arkadaş" meselesi yüzünden olduğu ve saldırganın "bileklerini kesme" girişiminde bulunduğu iddia edildi. Saldırganın alkol veya uluşturucu kullandığı ileri sürüldü. Saldırganın 21 yaşında olduğu, eski kız arkadaşını öldürdükten sonra Mobil Okul Timleri (MOT) tarafından yakalandığı bildirildi.
HÜRRİYET
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