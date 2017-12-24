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İstanbul'da şok olay! Hepsi sahile vurdu!

İstanbul'da şok olay! Hepsi sahile vurdu!.16928
  • Giriş : 24.12.2017 / 17:57:00

İstanbul Bostancı'dan Kartal sahiline kadar uzanan sahil şeridinde şoke eden bir olay yaşandı.

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İstanbul Bostancı'dan Kartal sahiline kadar uzanan sahil şeridinde karaya vuran vatoz, kalkan, sübye, ahtapot ve mezgit gibi deniz canlıları vatandaşları şaşırttı.

Küçükyalı Balıkçı Barınağı’ndaki balıkçılar ve tekne sahipleri, geçtiğimiz gece suyun altında çok sayıda balığı hareketsiz görünce büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Tekne sahibi ve balıkçı Muharrem Berber, “Gece saat 03.00 civarında balıkların kıyıya geldiğini fark ettim. Gece su aniden çok soğudu. Hareketsiz yatan balıkları tekrar hayata döndürmek için çaba sarf ettik. Bazı arkadaşlarımız kalkan gibi değerli balıkları satmak için topladı” dedi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden bazı görevliler ise, “Balıkçıların söylediğine göre denizde ani ve şiddetli bir soğuma yaşanmış. Balıklar bu değişiklikten etkilenerek ölebilir. Deniz suyunda değişik bir renk yada koku olmaması bu ihtimali güçlendiriyor. Bölgesel bir kirlilik olup olmadığının anlaşılması için laboratuvar araştırması gerekli” diye konuştular.

Kıyıya gelerek olayı inceleyen belgesel yapımcısı ve dalgıç Savaş Karakaş, kıyıya vuran ve ekonomik değeri yüksek olan kalkan balıklarının toplanarak satılmasının halk sağlığını tehdit edebileceğini söyledi.

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