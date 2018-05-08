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İstanbul'da soygun! 1.2 milyon çaldılar

İstanbul'da soygun! 1.2 milyon çaldılar.26492
  • Giriş : 08.05.2018 / 12:05:00
  • Güncelleme : 08.05.2018 / 12:07:44

İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcuya soygun gerçekleştirildi.

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Sepet Beşik

İstanbul Bahçelievler'de şoke eden olay. Bir kuyumcu kuryesinin önünü kesen kaspçılar kuyumcunun aracının içinde bulunan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.

Olay sabah saatlerinde Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın önünü kesen silahlı gaspçılar araç içinde bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi aracı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri kovalamaca sırasında aracı durdurmak için ateş açtı. Gaspçılar polise silahla karşılık verdi. Gaspçılar aracı Esenyurt'a otoparka bırakıp yaya olarak kaçtı.

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