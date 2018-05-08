İstanbul'da soygun! 1.2 milyon çaldılar
İstanbul Bahçelievler'de şoke eden olay. Bir kuyumcu kuryesinin önünü kesen kaspçılar kuyumcunun aracının içinde bulunan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.
Olay sabah saatlerinde Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın önünü kesen silahlı gaspçılar araç içinde bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi aracı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri kovalamaca sırasında aracı durdurmak için ateş açtı. Gaspçılar polise silahla karşılık verdi. Gaspçılar aracı Esenyurt'a otoparka bırakıp yaya olarak kaçtı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Adalet Bakanı: İnce'ye izin vereceğiz
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı.
Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltında
FETÖ soruşturması kapsamında Denizli'de operasyonlar düzenlendi.
4 ByLock kullanıcısına 28'er yıl hapis cezası
FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan 4 ismin cezası belli oldu.
Genelkurmay Başkanı'ndan kritik ziyaret
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Sudan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.
Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürdü!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Mehmet Hanifi Alpaslan (34), 3 çocuk annesi, eş
Dikkat! Meteoroloji'den uyarı var!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen sağanak yağışla ilgili önemli bir uyarıda bulundu.