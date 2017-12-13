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İstanbul'da su kesintisi!

İstanbul'da su kesintisi!.16697
  • Giriş : 13.12.2017 / 12:03:00

İstanbul Zeytinburnu ve Fatih'te su kesintisi yaşanacağı öğrenildi.

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İSKİ'den İstanbullu vatandaşlara uyarı geldi. Ömerli-Bahçelievler isale hattında yaşanan arızanın onarım çalışması nedeniyle 13 Aralık Çarşamba saat 22.00 ile Perşembe 10.00 saatleri arasında Zeytinburnu ve Fatih'te su kesintisi yapılacak.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ömerli-Bahçelievler isale hattında arıza onarım çalışması yapılacağından, 13 Aralık Çarşamba günü 22:00 ile 14 Aralık Perşembe günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.Su alamayacak bölgeler şöyle:

Fatih İlçesi: Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Koca Mustafa Paşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük Mahalleleri ve Topkapı Mahallesi Alt kotları.

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