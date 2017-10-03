İstanbul'da sular kesilecek!
İstanbullu vatandaşlara uyarı geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de yarın saat 23.00 ile 5 Ekim Perşembe günü saat 15.00 arasında 16 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.
İSKİ'den yapılan açıklamada Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi içerisinde ve çıkış hatları üzerinde bakım onarım çalışması yapılacağı belirtilerek, " Bu sebeple 04.10.2017 Çarşamba günü 23:00 ile 05.10.2017 Perşembe günü 15:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.
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