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İstanbul'da sular kesilecek!

İstanbul'da sular kesilecek!.16697
  • Giriş : 03.10.2017 / 17:42:00

İstanbul Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de 16 saatlik bir su kesintisi yaşanacak.

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İstanbullu vatandaşlara uyarı geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de yarın saat 23.00 ile 5 Ekim Perşembe günü saat 15.00 arasında 16 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi içerisinde ve çıkış hatları üzerinde bakım onarım çalışması yapılacağı belirtilerek, " Bu sebeple 04.10.2017 Çarşamba günü 23:00 ile 05.10.2017 Perşembe günü 15:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

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