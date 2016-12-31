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İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı.14171
  • Giriş : 31.12.2016 / 11:33:00

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da yuvalanan teröristlere operasyon düzenlendi. PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

Gözaltına alınanlar arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe başkanlarının da olduğu ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalarda kent genelinde belirlenen adreslere 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, H.A, M.K, N.K, F.D, B.A, A.M, B.K, M.K, F.A, R.G, E.S. ve G.P. isimli 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A, A.M, B.K, M.K, F.A, R.G, E.S. ve G.P.'nin tutuklandığı, diğer 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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