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İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı.14171
  • Giriş : 05.10.2017 / 09:37:00

İstanbul'da PKK propangası yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

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Sepet Beşik

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan, kırsal alanda yaralanıp kente getirilen yaralı teröristlerin tedavisine yardımcı olan ve 6-8 Ekim tarihlerinde İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul'un 10 ilçesinde tespit edilen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ayrıca, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TRT

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