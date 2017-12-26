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İstanbul'da tershanede patlama sesi!

İstanbul'da tershanede patlama sesi!.12619
  • Giriş : 26.12.2017 / 17:56:00
  • Güncelleme : 26.12.2017 / 17:56:13

İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersaneden patlama sesleri yükseldi.

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Büyüyen Beşik

İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersaneden patlama. Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelenmesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiğini belirtti.

HÜRRİYET

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