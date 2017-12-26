İstanbul'da tershanede patlama sesi!
İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersaneden patlama. Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelenmesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiğini belirtti.
HÜRRİYET
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